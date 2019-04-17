Тысяча детей стали участниками фестиваля «Наследники Великой Победы» в Якутске
Республиканское мероприятие проходит уже в третий раз
-Фото: ЯСИА
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В Якутске проходит фестиваль «Наследники Победы» в котором принимают участие все от мала до велика. В этом году тематикой мероприятия стала «Сила Победы в единстве народов».
За первый день фестиваля выступили более тысячи детей. Завтра покорять сцену будут взрослые коллективы и исполнители.
Гала-концерт победителей состоится 19 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU