Вывоз ТКО в Якутии должен стать дешевле

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-17T11:07:27+03:00

Изменить размер текста: A A

После инициированной депутатами проверки Генпрокуратуры в регионах России, в том числе в Якутии, снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%.

Как сообщает Госкомцен республики, проверка выявила расхождение между объемными показателями, учтенными в территориальной схеме размещения ТКО и в тарифах.

Как только будет принят закон об освобождении услуг региональных операторов от уплаты НДС либо о снижении ставки НДС, то тарифы на ТКО будут снижены

Напомним, в республике по физическим лицам тариф в среднем составил 144.5 рублей в месяц. В зависимости от норматива и места проживания на местах он варьируется от 84 до 148.7 рублей. На одного жителя Якутска, проживающего в благоустроенном многоквартирном доме, плата составляет 131.13 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU