В Якутске отремонтируют театр юного зрителя
Капремонт вошел в нацпроект «Культура»
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Три театра юного зрителя (ТЮЗ) на Дальнем Востоке получат 222 млн рублей на капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура».
Для Якутии, Хабаровского края и Амурской области предусмотрено 222 млн рублей.
Также в рамках нацпроекта планируется обеспечить детские школы искусств, музыкальные училища современными музыкальными инструментами и оборудованием. 40 детских и кукольных театров, это около 25% от общего количества, будут реконструированы, отремонтированы, переоснащены.
ИСТОЧНИК KP.RU