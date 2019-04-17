В Якутске отремонтируют театр юного зрителя

СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-17T10:04:26+03:00

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Три театра юного зрителя (ТЮЗ) на Дальнем Востоке получат 222 млн рублей на капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура».

Для Якутии, Хабаровского края и Амурской области предусмотрено 222 млн рублей.

Также в рамках нацпроекта планируется обеспечить детские школы искусств, музыкальные училища современными музыкальными инструментами и оборудованием. 40 детских и кукольных театров, это около 25% от общего количества, будут реконструированы, отремонтированы, переоснащены.

ИСТОЧНИК KP.RU