И снова телефонный обман: мошенники похитили почти полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-17T09:01:53+03:00

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В полицию обратился житель Нерюнгри. Мужчина сообщил, что с его банковской карты похищены 485 445 рублей.

Как стало известно, ему позвонил неизвестный и представился главой фирмы, занимающейся интернет-технологиями, и предложил работу по удаленке. Потерпевший согласился и отправил на электронную почту, названную звонившим, изображение своего паспорта, а также своей банковской карты с лицевой и оборотной стороны. Затем на телефон потерпевшего стали приходить смс-сообщения с кодами, которые он также передал злоумышленникам.

Уже потом начали поступать сообщения о списании денежных средств.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают граждан быть бдительней и осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU