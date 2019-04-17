И снова телефонный обман: мошенники похитили почти полмиллиона рублей
В полицию обратился житель Нерюнгри. Мужчина сообщил, что с его банковской карты похищены 485 445 рублей.
Как стало известно, ему позвонил неизвестный и представился главой фирмы, занимающейся интернет-технологиями, и предложил работу по удаленке. Потерпевший согласился и отправил на электронную почту, названную звонившим, изображение своего паспорта, а также своей банковской карты с лицевой и оборотной стороны. Затем на телефон потерпевшего стали приходить смс-сообщения с кодами, которые он также передал злоумышленникам.
Уже потом начали поступать сообщения о списании денежных средств.
Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают граждан быть бдительней и осторожнее.
ИСТОЧНИК KP.RU