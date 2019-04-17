В преддверии сезона охоты в Якутии выявят браконьеров

СЕГОДНЯ 06:03 2019-04-17T06:03:01+03:00

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Перед открытием весенней охоты на водоплавающую дичь и на период противопожарного сезона 2019 года, дирекция биоресурсов и ООПТ Минэкологии Якутии проведут рейды по выявлению нарушений.

Дирекция предупреждает о том, что нарушение режима ООПТ, правил охоты и пожарной безопасности влекут за собой административную и уголовную ответственность.

Отмечено, что все инспекторы в области охраны окружающей среды имеют право на проверку документов, осмотр транспорта и личных вещей охотников.

ИСТОЧНИК KP.RU