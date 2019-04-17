В преддверии сезона охоты в Якутии выявят браконьеров
Инспекторы службы охраны окружающей среды имеют право проверять и досматривать личные вещи охотников
-
Изменить размер текста:
Перед открытием весенней охоты на водоплавающую дичь и на период противопожарного сезона 2019 года, дирекция биоресурсов и ООПТ Минэкологии Якутии проведут рейды по выявлению нарушений.
Дирекция предупреждает о том, что нарушение режима ООПТ, правил охоты и пожарной безопасности влекут за собой административную и уголовную ответственность.
Отмечено, что все инспекторы в области охраны окружающей среды имеют право на проверку документов, осмотр транспорта и личных вещей охотников.
ИСТОЧНИК KP.RU