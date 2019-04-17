В якутском поселке Жатай изготовили первую спасательную шлюпку
Лодка сделана из алюминия
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ПАО «ЛОРП» на Жатайской базе в Якутии изготовили первую спасательную шлюпку для нужд пароходства. Она сделана из алюминия с помощью аргоновой сварки.
Возможность пароходства выпускать собственную продукцию поможет сэкономить средства, которые вернутся на производство в виде нового оборудования, внедрения передовых технологий и увеличения оплаты труда.
В 2019 году ЛОРП планирует изготовить 20 спасательных шлюпок, а со следующего года увеличить выпуск до 50 штук в год.
ИСТОЧНИК KP.RU