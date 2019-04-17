2019-04-17T04:38:03+03:00
Происшествия

Преступность в Якутии за первые месяцы 2019 года

Всего было совершено 3122 преступления
Ольга Донская
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В Якутии за период январь-март 2019 года зарегистрировано 3122 преступлений. Но, при этом, уровень особо тяжких правонарушений в 15 городах и районах снизился на 22,8%.

Как и прежде, самое «популярное» нарушение – кража. Всего было совершено 1497 эпизодов воровства, из них: 367 случаев мошенничества, 78 грабежей, 13 разбойных нападений, 9 вымогательств и 892 кражи.

Из числа расследованных преступлений в состоянии алкогольного опьянения совершено 986 преступлений, наибольший их рост отмечен в: Нерюнгри, Алданском, Сунтарском, Томпонском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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