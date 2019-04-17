Стало известно, когда откроют паромные переправы в Якутии
Об этом сообщил Минтранс Якутии
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На совещании в Минтранс Якутии прошло обсуждение о сроках открытия паромных переправ и готовности водного транспорта.
Открытие запланировано на 25 мая и, отталкиваясь от этого срока, предприятия водного транспорта начнут подготовку флота. В данный момент паромы планово ремонтируют. В этом году в навигации буду участвовать пять паромов.
В 2018 году по реке Лена ходило 4 единицы водного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU