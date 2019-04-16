В Якутии мужчина получал пенсию покойного друга

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-16T13:55:05+03:00

Умерший сам разрешил привязать свой банковский счет к номеру телефона злоумышленника

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В Ленске 35-летний мужчина получал пенсию своего покойного друга.

Умерший военный пенсионер сам разрешил привязать свой банковский счет к номеру телефона злоумышленника. После его смерти обвиняемый похитил 125 000 рублей.

Так как у покойного не было родственников, никто не уведомил ведомство о прекращении начисления военной пенсии, деньги продолжали поступать на счет умершего еще 4 месяца.

Возбуждено уголовное по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU