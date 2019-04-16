В Якутии мужчина получал пенсию покойного друга
Умерший сам разрешил привязать свой банковский счет к номеру телефона злоумышленника
-Фото: Ольга Донская
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В Ленске 35-летний мужчина получал пенсию своего покойного друга.
Умерший военный пенсионер сам разрешил привязать свой банковский счет к номеру телефона злоумышленника. После его смерти обвиняемый похитил 125 000 рублей.
Так как у покойного не было родственников, никто не уведомил ведомство о прекращении начисления военной пенсии, деньги продолжали поступать на счет умершего еще 4 месяца.
Возбуждено уголовное по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU