Автозимник через реку Алдан закрыт

СЕГОДНЯ 10:05 2019-04-16T10:05:29+03:00

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ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, чтодля безопасности населения с 16 апреля закрыто движение для всех видов транспорта по ледовому автозимнику через реку Алдан «Хандыга–Мегино-Алдан» на 365 км федеральной автодороги Р-504 «Колыма».

Также с 16 апреля до 4 тонн снижена грузоподъемность на ледовых переправах федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» (км 660 «Верхневилюйск», км 752 «Жархан», км 807 «Кюндядя», км 956 «Устье», км 1049 «Крестях») и с 18 апреля проезд по данным переправам будет запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU