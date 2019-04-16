В Якутске задержали грабителя гаражей
Злоумышленник вскрыл 12 помещений
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Сотрудниками полиции Якутска раскрыты 12 краж имущества жителей столицы.
Грабителем оказался ранее судимый 28-летний житель Якутска. В данное время подозреваемый задержан и помещен в изолятор.
Выяснилось, что мужчина проникал в гаражи и утаскивал все, что представляло ценность и то, что легко можно было продать. В списке похищенного имущества весы за 80 000 рублей, автомагнитолы, авторезины, запасные части к автомобилям и другое имущество граждан. Общая стоимость ущерба составляет свыше 300 000 рублей.
По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по статье 158 «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU