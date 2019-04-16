2019-04-16T09:14:45+03:00
Общество

В Мирнинском районе Якутии пенсионеры учатся компьютерной грамотности

Для этого организовали бесплатные курсы
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В Мирнинском районе Якутии проводят бесплатные курсы компьютерной грамотности для людей пожилого возраста. Проект успешно рабоатет уже второй год подряд.

В 2018 году обучение прошли 196 человек со всего района, во второй – 144 человека. В этот раз курсы окончили 126 слушателей, из них 39 – в Мирном.

Администрация района выпустила справочник для старшего поколения, в котором можно найти мероприятия во всех поселениях района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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