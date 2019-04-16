В Мирнинском районе Якутии пенсионеры учатся компьютерной грамотности
Для этого организовали бесплатные курсы
-Фото: ЯСИА
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В Мирнинском районе Якутии проводят бесплатные курсы компьютерной грамотности для людей пожилого возраста. Проект успешно рабоатет уже второй год подряд.
В 2018 году обучение прошли 196 человек со всего района, во второй – 144 человека. В этот раз курсы окончили 126 слушателей, из них 39 – в Мирном.
Администрация района выпустила справочник для старшего поколения, в котором можно найти мероприятия во всех поселениях района.
ИСТОЧНИК KP.RU