81-летний пенсионер из Якутии отдал мошенникам 700 000 рублей

СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-16T08:21:33+03:00

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81-летнего мужчину из Якутска несколько дней досаждали звонки от лжеспециалиста банка. Ему настойчиво предлагали открыть счет и вложить деньги в драгоценный металл, чтобы заработать на росте его стоимости.

Поначалу пенсионер твердо отказывался, но в конце концов его удалось убедить. По инструкции звонившего дедушка установил на ноутбук программу, через которую мошенники с помощью онлайн-банкинга получили данные его банковского счета и похитили 700 000 рублей.

Уважаемые жители республики! Помните, что сотрудники банка не могут на законных основаниях в телефонном режиме или письменной форме требовать предоставления полных платежных реквизитов вашей карты.

ИСТОЧНИК KP.RU