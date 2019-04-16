81-летний пенсионер из Якутии отдал мошенникам 700 000 рублей
81-летнего мужчину из Якутска несколько дней досаждали звонки от лжеспециалиста банка. Ему настойчиво предлагали открыть счет и вложить деньги в драгоценный металл, чтобы заработать на росте его стоимости.
Поначалу пенсионер твердо отказывался, но в конце концов его удалось убедить. По инструкции звонившего дедушка установил на ноутбук программу, через которую мошенники с помощью онлайн-банкинга получили данные его банковского счета и похитили 700 000 рублей.
Уважаемые жители республики! Помните, что сотрудники банка не могут на законных основаниях в телефонном режиме или письменной форме требовать предоставления полных платежных реквизитов вашей карты.
ИСТОЧНИК KP.RU