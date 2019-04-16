2019-04-16T06:46:41+03:00
Общество

В Якутии завершен чемпионат по ралли-рейду «Полюс Холода-2019»

Всего участвовало 46 человек
Ольга Донская
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Завершился седьмой чемпионат Якутии по ралли – рейду «Полюс холода 2019» на призы Ил Дархана. Участники проехали 2149 км по маршруту Якутск - Томтор - Якутск. В категории «Туризм» первым стал экпиаж под номером 3, а в категории «Спорт» победителями стала команда «BG/Axiom» с бортовым номером 22.

Всего участвовало 46 человек из разных районов Якутии, Благовещенска, Японии и Польши.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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