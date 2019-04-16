Резидент якутского IT-парка Whocame придумал «Маркетинг под ключ»

СЕГОДНЯ 05:29 2019-04-16T05:29:23+03:00

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Компания «Каунт Технолоджис» (бренд Whocame) запустила новую услугу «Маркетинг под ключ». Специалисты устанавливают сканеры, собирают MAC-адреса и настраивают рекламную кампанию клиента на собранную базу.

Услуга поможет компаниям, у которых нет штатных маркетологов: сервис Whocame собирает посетителей через Wi-Fi в единую базу данных, показывает им заданную рекламу и привлекает новых постоянных клиентов, ведя аналитику по рекламной кампании.

Оборудование в Якутске установлено в здании автовокзала, ТРК «Туймаада», в мебельных магазинах, а также ресторанах и кафе. Сейчас открыты 23 представительства компании в России и Казахстане.

ИСТОЧНИК KP.RU