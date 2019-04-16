У малой академии наук строится учебно-лабораторный корпус в Якутии
Учреждение будет находиться в селе Чапаево Октемского наслега
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Глава Якутии Айсен Николаев проверил как идет строительство учебно-лабораторного комплекса Малой академии наук Якутии на 150 мест в селе Чапаево Октемского наслега.
Малая академия наук в республике - региональный аналог федерального образовательного центра “Сириус”. Учебно-лабораторный корпус будет одним из самых современных объектов образования в стране. В данный момент строятся второй и третий этажи учебного корпуса на 150 мест и интерната на 100 мест, которые будут совмещены в одном здании. Начаты работы по инженерному блоку и наружным газовым сетям. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU