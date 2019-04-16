В бюджет Якутии возвращено 6 млн рублей
Прокуратура республики проверила Министерство сельского хозяйства Якутии на соблюдение бюджетного законодательства.
Выяснилось, что Минсельхоз выдал субсидии на развитие в сфере растениеводства двум юридическим лицам не имеющих статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя. Сумма субсидий - 6 млн рублей. Так как, статус не подтвержден, выдача бюджетных денег повлекла за собой нецелевое и неэффективное использование.
После реакции прокуратуры нарушения устранены: всю сумму вернули в бюджет республики, а руководитель профильного департамента органа исполнительной власти привлечен к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU