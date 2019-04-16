2019-04-16T03:37:02+03:00
Происшествия

В бюджет Якутии возвращено 6 млн рублей

Субсидии были выданы лицам, не имеющих нужных документов
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Прокуратура республики проверила Министерство сельского хозяйства Якутии на соблюдение бюджетного законодательства.

Выяснилось, что Минсельхоз выдал субсидии на развитие в сфере растениеводства двум юридическим лицам не имеющих статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя. Сумма субсидий - 6 млн рублей. Так как, статус не подтвержден, выдача бюджетных денег повлекла за собой нецелевое и неэффективное использование.

После реакции прокуратуры нарушения устранены: всю сумму вернули в бюджет республики, а руководитель профильного департамента органа исполнительной власти привлечен к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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