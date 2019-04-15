Закрылись автозимники в Якутии

СЕГОДНЯ 07:49 2019-04-15T07:49:36+03:00

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ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, чтос 15 апреля закрыто движение для всех видов автомашин по ледовому автозимнику через реку Лена: «Якутск - Нижний Бестях» федеральной автодороги Р-504 «Колыма». На въездах установлены предупреждающие дорожные знаки. На ледовом автозимнике через реку Алдан «Хандыга–Мегино-Алдан» км 365 федеральной автодороги Р-504 «Колыма» будет закрыто движение 16 апреля.

Из-за погоды по ледовым переправам федеральной трассы А-331 «Вилюй» (км 660 «Верхневилюйск», км 752 «Жархан», км 807 «Кюндядя», км 956 «Устье» и км 1049 «Крестях») с 16 апреля вводится ограничение грузоподъёмности до 4 тонн, а закрытие запланировано на 18 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU