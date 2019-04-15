В Якутии девятиклассницы украли колготки и мясо для шашлыка

СЕГОДНЯ 06:55 2019-04-15T06:55:50+03:00

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В отдел МВД России по Верхневилюйскому району обратилась 28-летняя хозяйка магазина. По ее словам, ночью неизвестные вынесли из торговой точки хард-диск, 1500 рублей из кассы и товары на 20 000 рублей.

Злоумышленники с помощью арматуры взломали замки на дверях и вынесли все, что показалось нужным: колготки, мясо для шашлыков, колбасы, соки, лапша быстрого приготовления, молочные продукты и другое.

Сотрудники полиции установили, что грабительницами оказались две ученицы 9-го класса: 15-ти и 16-ти лет. Похищенные вещи они спрятали в заброшенном доме возле церкви. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU