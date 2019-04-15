2019-04-15T05:47:47+03:00
Киберспорт в России и мире

В Якутске прошел первый CyberFEST

На фестивале собрались любители компьютерных игр и IT технологий
Ольга Донская
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CyberFEST - первый республиканский фестиваль для людей, увлекающихся компьютерными играми и IT технологиями, передает ЯСИА. На мероприятии прошли мастер-классы по программированию, рисование на планшете, турниры по знаменитым играм.

Гости фестиваля участвовали в конкурсе костюмов персонажей компьютерных игр: здесь и Чужой, и Ада Вонг из «Обители зла», и медик из «Team Fortress 2» и даже архангел из «Diablo».

Главным событием сталрегиональный финал по двум дисциплинам Dota2 и Counter-Strike: Global Offensive, в который вышли всего четыре команды по пять человек в каждой. Победители представят Якутию на Всероссийском чемпионате.

Общий призовой фонд конкурсной программы фестиваля составил более 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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