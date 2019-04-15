В Якутске прошел первый CyberFEST
CyberFEST - первый республиканский фестиваль для людей, увлекающихся компьютерными играми и IT технологиями, передает ЯСИА. На мероприятии прошли мастер-классы по программированию, рисование на планшете, турниры по знаменитым играм.
Гости фестиваля участвовали в конкурсе костюмов персонажей компьютерных игр: здесь и Чужой, и Ада Вонг из «Обители зла», и медик из «Team Fortress 2» и даже архангел из «Diablo».
Главным событием сталрегиональный финал по двум дисциплинам Dota2 и Counter-Strike: Global Offensive, в который вышли всего четыре команды по пять человек в каждой. Победители представят Якутию на Всероссийском чемпионате.
Общий призовой фонд конкурсной программы фестиваля составил более 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU