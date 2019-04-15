«Два мира» якутского художника в Петербурге
В северной столице страны открылась выставка Федора Жукова
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В Санкт-Петербурге, в локации «Голубая гостиная» Союза художников, открылась выставка «Два мира» якутского художника Федора Жукова и его супруги Людмилы Бирюковой. Темой экспозиции стало слияние русской и якутской культур.
Самой яркой картиной стала «Шаман дерево», создание которой навеяно якутским эпосом Олонхо. Почти все произведения выставки посвящены жизни в якутской и русских деревнях, их культуре и единении.
Посмотреть на «Два мира» могут все желающие до 21 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU