2019-04-15T04:03:36+03:00
Звезды

«Два мира» якутского художника в Петербурге

В северной столице страны открылась выставка Федора Жукова
Ольга Донская
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В Санкт-Петербурге, в локации «Голубая гостиная» Союза художников, открылась выставка «Два мира» якутского художника Федора Жукова и его супруги Людмилы Бирюковой. Темой экспозиции стало слияние русской и якутской культур.

Самой яркой картиной стала «Шаман дерево», создание которой навеяно якутским эпосом Олонхо. Почти все произведения выставки посвящены жизни в якутской и русских деревнях, их культуре и единении.

Посмотреть на «Два мира» могут все желающие до 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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