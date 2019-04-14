Переходим на плюс: завтра в Якутске потеплеет

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-14T14:31:36+03:00

Завтра в столице республики без осадков, ветер западный 2-7 м/с. Фото: ЯСИА

Все выходные столбик термометра не поднимался выше нуля

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Днем 15 апреля в Якутске воздух прогреется до +2 градусов. Все выходные столбик термометра не поднимался выше нуля.

Как сообщается на сайте Якутского гидрометцентра, завтра в столице республики без осадков, ветер западный 2-7 м/с, температура воздуха ночью -12-14, днем 0+2°С.

Сегодня в 16:00 в городе было минус 6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU