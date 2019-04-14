2019-04-14T06:49:52+03:00
Здоровье

В Якутии стартовала скрининговая акция «Онкопоиск»

Сдать анализы крови на онкомаркеры можно будет бесплатно
Нинель ГУСЕВА
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Старт акции дали глава Якутии Айсен Николаев и его супруга Людмила Николаева.Старт акции дали глава Якутии Айсен Николаев и его супруга Людмила Николаева.Фото: Социальные сети
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В Якутии стартовала скрининговая акция «Онкопоиск». Она продлится до 13 мая.

Цель акции, в которой примут участие республиканский онкодиспансер, поликлиники и районные больницы, – раннее выявление онкологических заболеваний.

В течение месяца любой житель республики старше 18 лет может бесплатно сдать анализы крови на онкомаркеры. Для участия в акции при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. Анализы сдаются натощак.

Жители районов республики обращаются в поликлиники и районные больницы по месту жительства. Жители Якутска, помимо поликлиник, смогут сдать анализы в онкодиспансере на ул.Стадухина, 81, корпус 1.

Старт акции дали глава Якутии Айсен Николаев и его супруга Людмила Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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