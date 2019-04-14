СЕГОДНЯ 06:49 2019-04-14T06:49:52+03:00

Старт акции дали глава Якутии Айсен Николаев и его супруга Людмила Николаева. Фото: Социальные сети

Сдать анализы крови на онкомаркеры можно будет бесплатно

Изменить размер текста: A A

В Якутии стартовала скрининговая акция «Онкопоиск». Она продлится до 13 мая.

Цель акции, в которой примут участие республиканский онкодиспансер, поликлиники и районные больницы, – раннее выявление онкологических заболеваний.

В течение месяца любой житель республики старше 18 лет может бесплатно сдать анализы крови на онкомаркеры. Для участия в акции при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. Анализы сдаются натощак.

Жители районов республики обращаются в поликлиники и районные больницы по месту жительства. Жители Якутска, помимо поликлиник, смогут сдать анализы в онкодиспансере на ул.Стадухина, 81, корпус 1.

Старт акции дали глава Якутии Айсен Николаев и его супруга Людмила Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU