В Якутии стартовала скрининговая акция «Онкопоиск»
В Якутии стартовала скрининговая акция «Онкопоиск». Она продлится до 13 мая.
Цель акции, в которой примут участие республиканский онкодиспансер, поликлиники и районные больницы, – раннее выявление онкологических заболеваний.
В течение месяца любой житель республики старше 18 лет может бесплатно сдать анализы крови на онкомаркеры. Для участия в акции при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. Анализы сдаются натощак.
Жители районов республики обращаются в поликлиники и районные больницы по месту жительства. Жители Якутска, помимо поликлиник, смогут сдать анализы в онкодиспансере на ул.Стадухина, 81, корпус 1.
Старт акции дали глава Якутии Айсен Николаев и его супруга Людмила Николаева.
ИСТОЧНИК KP.RU