Якутянин стал главным экспертом на World skills Russia -2019

СЕГОДНЯ 05:12 2019-04-13T05:12:26+03:00

Роман Гоголев первый из республики кому это удалось

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Одним из главных экспертов на национальном чемпионате World Skills Russia – 2019 станет якутянин Роман Гоголев. Он директор международного центра «Future Skills: NEFU», старший преподаватель кафедры электроснабжения физико-технического института СВФУ

Гоголев выяснит кто лучший в категории «Командная работа на производстве», где тесное взаимодействие сотрудников является неотъемлемой частью рабочего процесса.

Чемпионат WorldskillsRussia-2019 пройдёт в Казани с 20 по 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU