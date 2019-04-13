В Якутске открыли муниципальный молодежный центр «Арена 31»
В центре можно заниматься экстремальными видами спорта и творчеством
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12 апреля в Якутске открыли первый в республике муниципальный молодежный центр «Арена 31». Директором этой автономной некоммерческой организации стал Николай Мартынов.
На открытии глава города Сардана Авксентьева сказала, что, как и в каждой семье, для детей и молодежи ничего не надо жалеть. «Арена 31» создана для реализации всех даже самых смелых идей молодежи. В новом центре есть возможность заниматься экстремальными видами спорта и творчеством.
ИСТОЧНИК KP.RU