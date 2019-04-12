СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-12T11:50:54+03:00

Серебро для статуэтки собирали "всем миром". Фото: Из личного архива героя публикации

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13 апреля в 11:00 на площади Ленина в Якутске пройдет презентация статуэтки для создателей «Игры престолов». Организаторы акции планируют подарить «Эллэя - Стража Стены» писателю-фантасту Джорджу Мартину.

Серебряная фигурка накрыта плащом из стали и установлена на постаменте из латуни и мамонтовой кости. В руках «Стража Стены» - меч из обсидиана, или, как его называют в сериале, «драконьего стекла». Над 2,5-килограммовой статуэткой около двух месяцев работали скульпторы, кузнецы и косторезы.

Презентация состоится в рамках закрытия зимнего туристического сезона природного парка «Ленские столбы». На главную городскую площадь мероприятие перенесли из-за погодных условий.

Помимо презентации статуэтки, состоится показ видеоролика якутских поклонников «Игры престолов», кадров Ленских столбов, выступления артистов эстрады, танцевальных ансамблей, выставка национальной одежды и продажа сувениров.

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Статуэтка выполнена из серебра, обсидиана и мамонтовой кости (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU