Завтра в Якутске будет прохладно: прогноз погоды на 13 апреля
Днем в столице республики ожидается до минус 4 градусов
Ночью температура воздуха опустится до минус 15 градусов.Фото: ЯСИА
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В субботу, 13 апреля, в Якутске будет прохладно. По прогнозу синоптиков, днем в столице республики ожидается до минус 4 градусов.
Как сообщается на сайте Якутского Гидрометцентра, завтра в Якутске без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с, температура воздуха ночью -13-15, днем -2-4°С.
Сегодня в 15:00 в столице было минус 1 градус.
ИСТОЧНИК KP.RU