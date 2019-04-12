Завтра в Якутске будет прохладно: прогноз погоды на 13 апреля

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-12T11:37:14+03:00

Днем в столице республики ожидается до минус 4 градусов

Изменить размер текста: A A

В субботу, 13 апреля, в Якутске будет прохладно. По прогнозу синоптиков, днем в столице республики ожидается до минус 4 градусов.

Как сообщается на сайте Якутского Гидрометцентра, завтра в Якутске без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с, температура воздуха ночью -13-15, днем -2-4°С.

Сегодня в 15:00 в столице было минус 1 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU