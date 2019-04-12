2019-04-12T08:54:39+03:00
Происшествия

В Якутии водителя, совершившего смертельное ДТП, заключили под стражу

Обвиняемый не раз садился за руль пьяным
Ольга Донская
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Следственный отдел ОМВД России по Хангаласскому району Якутии возбудил уголовное дело на водителя, совершившего ДТП с смертельным исходом.

На период следствия виновник трагедии заключен под стражу. За данное преступление ему светит лишение свободы на срок до 7 лет.

В 2018 году в республике по вине нетрезвых водителей произошло 123 автоаварии, в которых погибли 27 и ранены 176 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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