2019-04-12T07:31:26+03:00
Происшествия

Житель Якутии совершил поджог в отместку жене приятеля

Мужчина сжег баню друга в знак протеста против прерванного застолья
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В Ленском районе Якутии загорелась баня. После ликвидации возгорания стало известно, что строение подожгли специально.

Поджигателем оказался друг пострадавшего. Мужчины часто коротали вечера в обществе друг друга и бутылки горячительного. Но хозяйке дома вскоре надоели постоянные пьянки, и в день поджога она выгнала из своего дома собутыльника мужа.

Тот оказался ранимым и мстительным, и в отместку женщине поджег баню.

Сумма ущерба составила 40 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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