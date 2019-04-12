В Якутске мужчина представлялся полицейским и предлагал купить водительские права

СЕГОДНЯ 06:10 2019-04-12T06:10:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутске 25-летний мужчина с помощью социальных сетей «продавал» водительские права. Для осуществления корыстных целей он представлялся сотрудником ГАИ.

Подозреваемый вступал в переписку с потерпевшими под разными вымышленными именами. За "услуги" в получении водительских прав он требовал от 30 000 до 50 000 рублей. Помимо возбужденных уголовных дел, устанавливается его причастность к совершению еще как минимум четырех мошеннических действий в интернете.

В отношении лже-полицейского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU