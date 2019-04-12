Два якутских спектакля – в числе победителей театрального конкурса «Полюс. Золотой сезон»

СЕГОДНЯ 05:59 2019-04-12T05:59:46+03:00

Спектакль театра «Олонхо» «Муки любви» покажут на сцене Магаданского государственного музыкального и драматического театра. Фото: ЯСИА

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Два якутских спектакля – «Муки любви» и «Мой друг Гамлет» - вошли в число победителей 4-го конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Члены экспертного совета выбрали 7 победителей из 26 заявок.

Спектакль театра «Олонхо» «Муки любви» (режиссер Степанида Борисова) занял второе место. На пятом - «Мой друг Гамлет» Саха академического театра им. Ойунского. Первое место в конкурсе «Полюс. Золотой сезон» занял спектакль Радиона Букаева «Просто так» драмтеатра «Поиск» из Лесосибирска.

Победители конкурса примут участие в театральном фестивале «Территория. Магадан», где смогут увидеть постановки ведущих российских театров, принять участие в мастер-классах, встретиться с лучшими представителями профессии.

В рамках фестиваля-школы «Территория.Магадан», который пройдет с 10 по 16 июня, свои спектакли на сцене Магаданского государственного музыкального и драматического театра представят ведущие российские театры и два победителя конкурса "Полюс.Золотой сезон", занявшие первые строчки шорт-листа.

ИСТОЧНИК KP.RU