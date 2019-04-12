Целевой фонд будущих поколений запускает проект «Юные таланты Якутии»

СЕГОДНЯ 05:06 2019-04-12T05:06:11+03:00

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В апреле Целевой фонд будущих поколений запускает масштабный проект «Юные таланты Якутии». Он поможет раскрыть потенциальные возможности одаренных и талантливых детей.

Проект обещает быть массовым: система поиска и развития одаренных детей республики представлена 6 специализированными школами, 44 общеобразовательными организациями повышенного уровня (18 лицеев и 26 гимназий), центром дополнительного образования Малая академия наук Якутии с 36 филиалами, Республиканским ресурсным центром» Юные якутяне», Центром отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», 228 организациями дополнительного образования (82 художественных и музыкальных школ и 64 спортивных школ).

ИСТОЧНИК KP.RU