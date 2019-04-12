2019-04-12T04:51:31+03:00
Происшествия

В Якутии по вине пьяного водителя грузовика погиб мужчина

Виновник трагедии, который не впервые сел за руль пьяным, не пострадал
Нинель ГУСЕВА
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Пьяный водитель «УРАЛа» выехал на встречку.Пьяный водитель «УРАЛа» выехал на встречку.
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Авария произошла днем 11 апреля на автозимнике «Умнас» в Хангаласском районе.

По предварительным данным, 43-летний водитель грузовика «УРАЛ» выехал на встречку и столкнулся с автомашиной «УАЗ». В результате ДТП различные травмы получили водитель и 44-летний пассажир легковушки. Последний скончался вскоре после поступления в больницу. Виновник аварии не пострадал.

Как выянилось, водитель грузовика был пьян: освидетельствование показало 0,82 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. При проверке по базе ГИБДД выяснилось, что в 2012 году он уже привлекался к ответственности за езду в пьяном виде.

Материалы дела переданы в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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