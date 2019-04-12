Якутянам повысят уровень финансовой грамотности

СЕГОДНЯ 03:58 2019-04-12T03:58:40+03:00

Для этого в 7 раз пройдет специальная ярмарка

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Ежегодно в Якутске проводится ярмарка по повышению финансовой грамотности населения. В этом году мероприятие проводится уже в седьмой раз по инициативе Министерства финансов республики.

12 апреля все желающие могут получить всю необходимую информацию в торговых рядах «Кружало», где будут базироваться более 30 организаций – банки, страховые компании, коммерческие финансовые и государственные структуры.

Ежегодно республиканскую ярмарку посещает более тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU