Якутянам повысят уровень финансовой грамотности
Для этого в 7 раз пройдет специальная ярмарка
-Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ежегодно в Якутске проводится ярмарка по повышению финансовой грамотности населения. В этом году мероприятие проводится уже в седьмой раз по инициативе Министерства финансов республики.
12 апреля все желающие могут получить всю необходимую информацию в торговых рядах «Кружало», где будут базироваться более 30 организаций – банки, страховые компании, коммерческие финансовые и государственные структуры.
Ежегодно республиканскую ярмарку посещает более тысячи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU