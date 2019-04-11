Якутский боксер Василий Егоров проведет первый бой на Кубке мира

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-11T11:43:51+03:00

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В Кельне стартовал Кубок мира по боксу. Честь России будут защищать 20 спортсменов, среди них якутянин Василий Егоров.

Егоров будет драться в олимпийском весе до 52 кг, его первым соперником станет монгольский спортсмен Гансель Аринболд. Василий уже встречался с ним на ринге в 2014 году на чемпионате мира.

На пути к финалу Василий Егоров может встретиться с многократным чемпионом Германии, участником Олимпйиских игр в Рио-де-Жанейро Хамза Тоубой.

ИСТОЧНИК KP.RU