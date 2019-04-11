Mail.ru Group ищет амбассадоров в якутском университете
Ими могут стать студенты и аспиранты любого направления подготовки, а также молодые сотрудники СВФУ
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15 апреля в корпусе факультетов естественных наук СВФУ пройдет презентация бесплатной образовательной программы «Амбассадоры Mail.ru Group». Программа действует в стране уже второй год.
Благодаря участию в проекте студенты СВФУ смогут получить опыт работы представителем бренда крупной IT-компании и впоследствии получить работу в одном из проектов холдинга Mail.ru Group.
Амбассадорами компании могут стать студенты и аспиранты любого направления подготовки, а также молодые сотрудники СВФУ.
ИСТОЧНИК KP.RU