Mail.ru Group ищет амбассадоров в якутском университете

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-11T10:37:42+03:00

Ими могут стать студенты и аспиранты любого направления подготовки, а также молодые сотрудники СВФУ

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15 апреля в корпусе факультетов естественных наук СВФУ пройдет презентация бесплатной образовательной программы «Амбассадоры Mail.ru Group». Программа действует в стране уже второй год.

Благодаря участию в проекте студенты СВФУ смогут получить опыт работы представителем бренда крупной IT-компании и впоследствии получить работу в одном из проектов холдинга Mail.ru Group.

Амбассадорами компании могут стать студенты и аспиранты любого направления подготовки, а также молодые сотрудники СВФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU