2019-04-11T09:34:42+03:00
Общество

В Тикси построят военный городок

На его территории поселят 100 военнослужащих
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Правительство Якутии и Северный флот заключили соглашение о создании в Тикси блочно-модульного военного городка, который будет оснащен необходимой социальной инфраструктурой. Об этом рассказал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов на арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

Городок на 100 жителей решит большой спектр задач начиная от вопросов социально-бытовой направленности и заканчивая военно-патриотическим воспитанием молодежи. Планируется создание сети городков по всему побережью в Чокурдахе и в Черском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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