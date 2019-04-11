В Тикси построят военный городок

СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-11T09:34:42+03:00

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Правительство Якутии и Северный флот заключили соглашение о создании в Тикси блочно-модульного военного городка, который будет оснащен необходимой социальной инфраструктурой. Об этом рассказал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов на арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

Городок на 100 жителей решит большой спектр задач начиная от вопросов социально-бытовой направленности и заканчивая военно-патриотическим воспитанием молодежи. Планируется создание сети городков по всему побережью в Чокурдахе и в Черском.

ИСТОЧНИК KP.RU