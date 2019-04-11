В Якутии закрыли продуктовый магазин из-за работника-мигранта
Входную дверь торговой точки опечатали
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В Хангаласском районе Якутии закрыли продуктовый магазин и опечатали его дверь на 30 суток. Причиной стала забывчивость предпринимателя.
Хозяин торговой точки нанял на работу иностранного гражданина, составил трудовой договор, но не уведомил об этом миграционную службу в течении положенных трех дней.
Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил ему административное наказание в виде приостановления деятельности магазина.
ИСТОЧНИК KP.RU