2019-04-11T09:05:12+03:00
Общество

В Якутии закрыли продуктовый магазин из-за работника-мигранта

Входную дверь торговой точки опечатали
Ольга Донская
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В Хангаласском районе Якутии закрыли продуктовый магазин и опечатали его дверь на 30 суток. Причиной стала забывчивость предпринимателя.

Хозяин торговой точки нанял на работу иностранного гражданина, составил трудовой договор, но не уведомил об этом миграционную службу в течении положенных трех дней.

Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил ему административное наказание в виде приостановления деятельности магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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