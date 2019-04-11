Киберспортсмены Якутии выяснят кто достоин поехать на Кубок страны
В столице проведут региональный этап Кубка России по киберспорту 2019
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14 апреля в Якутске пройдет региональный этап Кубка России по киберспорту 2019 «Cyber Fest Yakutia 2019». Соревнования посвящены Году консолидации
На фестивале пройдет отборочный этап чемпионата России по компьютерному спорту. На LED-экране будут транслироваться финалы игр среди сильнейших киберспортсменов республики.
На мероприятии представят проекты резидентов ГАУ «Технопарк «Якутия», IT-школы Алексея Илларионова и местных IT компаний – ООО «MyTona», ГК «Синет», Rum Animation studio и других.
ИСТОЧНИК KP.RU