Киберспортсмены Якутии выяснят кто достоин поехать на Кубок страны

СЕГОДНЯ 08:12 2019-04-11T08:13:42+03:00

В столице проведут региональный этап Кубка России по киберспорту 2019

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14 апреля в Якутске пройдет региональный этап Кубка России по киберспорту 2019 «Cyber Fest Yakutia 2019». Соревнования посвящены Году консолидации

На фестивале пройдет отборочный этап чемпионата России по компьютерному спорту. На LED-экране будут транслироваться финалы игр среди сильнейших киберспортсменов республики.

На мероприятии представят проекты резидентов ГАУ «Технопарк «Якутия», IT-школы Алексея Илларионова и местных IT компаний – ООО «MyTona», ГК «Синет», Rum Animation studio и других.

ИСТОЧНИК KP.RU