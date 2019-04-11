В Якутии с помощью авиапатрулирования нашли браконьеров

СЕГОДНЯ 06:31 2019-04-11T06:31:13+03:00

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Сотрудники Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии провели авиапатрулирование совместно с сотрудниками Росгвардии и МВД. Рабочая группа проверила территорию Горного и Намского районов на нарушения природоохранного законодательства.

Благодаря проверку вскрылся факт незаконной рубки леса на территории Намского района, совершения незаконной охоты в Горном районе, также в ходе проверки изъято одно нарезное огнестрельное оружие

По материалам нарушений проводятся административное производство и оперативно-розыскные мероприятия для возбуждения уголовного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU