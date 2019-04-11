2019-04-11T06:19:40+03:00
Здоровье

В Нерюнгри проводят диагностику раковых заболеваний

Женщины могут пройти бесплатное обследование
Ольга Донская
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Женская консультация Нерюнгринской центральной больницы приглашает пройти специальное обследование - «диагностику одного дня».

Программа включает в себя посещение гинеколога и онколога, сдачу анализов и полный комплекс исследований.

За 2018 год через проверку прошли 600 женщин из Нерюнгри, поселков Чульман, Серебряный Бор, Беркакит, из села Иенгра. У 363 выявлены заболевания молочных желез, у 270 - дисгормональные доброкачественные заболевания молочной железы. В 8-и случаях поставлен диагноз «рак молочной железы».

Диагностика занимает один рабочий день, ее рекомендуется проходить ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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