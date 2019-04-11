В Нюрбинском районе Якутии завышали цены на продукты
Накрутка составила 23%
-Фото: ЯСИА
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Как стало известно, в нескольких продуктовых магазинах Нюрбы: «Татыйыына», «Надежда» и «Лакомка» были завышены цены на продукты: надбавка была поднята до 23%. Высокий ценник был установлен на социально-значимые продукты питания: молоко, гречку, детское питание и многое другое.
Виновников привлекли к административной ответственности, а цены на продукты питания приведены в соответствие.
ИСТОЧНИК KP.RU