Зоопарк "Орто Дойду" отпразднует День рыси
Праздник пройдет 13 апреля в 13.00 ч
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13 апреля 2019 года в зоопарке "Орто Дойду" отпразднуют День рыси. В этот день проведут викторины, игры и квест для детей.
На территории самого холодного зоопарка мира проживают три рыси – 20-летняя Куня и молодая пара Верхоян и Лаура. В этом году для них построят новый вольер среди сосен, посетители зоопарка смогут наблюдать за кошками с трех смотровых площадок.
Рысь – единственный представитель кошачьих, проживающий на территории Якутии.
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ИСТОЧНИК KP.RU