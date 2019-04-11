Зоопарк "Орто Дойду" отпразднует День рыси

СЕГОДНЯ 04:40 2019-04-11T04:40:20+03:00

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13 апреля 2019 года в зоопарке "Орто Дойду" отпразднуют День рыси. В этот день проведут викторины, игры и квест для детей.

На территории самого холодного зоопарка мира проживают три рыси – 20-летняя Куня и молодая пара Верхоян и Лаура. В этом году для них построят новый вольер среди сосен, посетители зоопарка смогут наблюдать за кошками с трех смотровых площадок.

Рысь – единственный представитель кошачьих, проживающий на территории Якутии.

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ИСТОЧНИК KP.RU