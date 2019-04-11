Якутские налоговики за один день "пополнили казну" на 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 04:04 2019-04-11T05:19:48+03:00

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В начале апреля в налоговой инспекции Якутии №5 прошел ежегодный «День открытых дверей». Налогоплательщикам рассказали о налоговом законодательстве о доходах физических лиц, как заполнять налоговые декларации и ответили на вопросы.

В этот день инспекцию посетили более 500 человек. Было зарегистрировано 555 деклараций, 61 человек получил устные консультации, 132 человека - доступ к личному кабинету налогоплательщика. По итогам акции общая сумма заявленных к уплате налогов составила около 1,5 млн рублей.

Эту сумму налогоплательщикам нужно оплатить до 15 июля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU