В Якутске отключили газ в четырех аварийных домах
Жильцы не заключили договора на техобслуживание и техническую подготовку
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В Якутске четыре жилых аварийных многоквартирных дома отключили от газоснабжения. Причиной стало отсутствие договоров на техобслуживание и положительных заключений технической диагностики внутридомового газового оборудования.
В ближайшее время подача газа будет приостановлена и в других домах, жильцы которых не оформили нужные документы. В следующий понедельник ограничения коснутся 10 домов, а через неделю – ещё больше. Всего же этой весной ограничительные меры должны охватить 230 многоквартирных жилых домов Якутска.
ИСТОЧНИК KP.RU