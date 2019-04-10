2019-04-10T09:12:11+03:00
Общество

В Якутске отключили газ в четырех аварийных домах

Жильцы не заключили договора на техобслуживание и техническую подготовку
Ольга Донская
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В Якутске четыре жилых аварийных многоквартирных дома отключили от газоснабжения. Причиной стало отсутствие договоров на техобслуживание и положительных заключений технической диагностики внутридомового газового оборудования.

В ближайшее время подача газа будет приостановлена и в других домах, жильцы которых не оформили нужные документы. В следующий понедельник ограничения коснутся 10 домов, а через неделю – ещё больше. Всего же этой весной ограничительные меры должны охватить 230 многоквартирных жилых домов Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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