В Якутске отключили газ в четырех аварийных домах

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-10T09:12:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутске четыре жилых аварийных многоквартирных дома отключили от газоснабжения. Причиной стало отсутствие договоров на техобслуживание и положительных заключений технической диагностики внутридомового газового оборудования.

В ближайшее время подача газа будет приостановлена и в других домах, жильцы которых не оформили нужные документы. В следующий понедельник ограничения коснутся 10 домов, а через неделю – ещё больше. Всего же этой весной ограничительные меры должны охватить 230 многоквартирных жилых домов Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU