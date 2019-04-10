2019-04-10T09:33:44+03:00
Общество

В Алдане начали круглогодично выращивать овощи

Высажено 360 кустов огурцов
Ольга Донская
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На центральной базе компании «Селигдар» в Алдане построен тепличный комплекс площадью почти 0,5 га, Работники выращивают овощи с помощью гидропоники.

По словам работников теплицы, в целом объект достаточно сложный, но благодаря имеющемуся опыту все проблемы удалось преодолеть. В теплице уже начала всходить огуречная рассада - 360 кустов были высажены в середине марта.

В теплице круглосуточно поддерживается постоянная температура: ночью не ниже + 18, днем +26-28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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