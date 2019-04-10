В Алдане начали круглогодично выращивать овощи

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-10T09:33:44+03:00

Изменить размер текста: A A

На центральной базе компании «Селигдар» в Алдане построен тепличный комплекс площадью почти 0,5 га, Работники выращивают овощи с помощью гидропоники.

По словам работников теплицы, в целом объект достаточно сложный, но благодаря имеющемуся опыту все проблемы удалось преодолеть. В теплице уже начала всходить огуречная рассада - 360 кустов были высажены в середине марта.

В теплице круглосуточно поддерживается постоянная температура: ночью не ниже + 18, днем +26-28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU