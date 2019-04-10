В Алдане начали круглогодично выращивать овощи
Высажено 360 кустов огурцов
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На центральной базе компании «Селигдар» в Алдане построен тепличный комплекс площадью почти 0,5 га, Работники выращивают овощи с помощью гидропоники.
По словам работников теплицы, в целом объект достаточно сложный, но благодаря имеющемуся опыту все проблемы удалось преодолеть. В теплице уже начала всходить огуречная рассада - 360 кустов были высажены в середине марта.
В теплице круглосуточно поддерживается постоянная температура: ночью не ниже + 18, днем +26-28 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU