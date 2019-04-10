В Якутии женщина воровала деньги у библиотекаря

СЕГОДНЯ 07:29 2019-04-10T07:29:27+03:00

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В Томпонском районе Якутии со счета работника районной библиотеки стали исчезать различные суммы денег. За три дня испарилось 3000 рублей. Как стало известно, к исчезновению причастна причастна 28-летняя постоянная читательница библиотеки.

Подозреваемая ежедневно посещала библиотеку и в один из визитов, во время отсутствия библиотекаря, залезла в смартфон потерпевшей. Незащищенность смартфона сыграло злую шутку, злоумышленница перечислила себе небольшую сумму денег и продолжала делать это в последующие визиты.

Потерпевшая рассказала, что библиотеку посещают очень мало постоянных посетителей, которых она никогда бы не посмела подозревать ввовровстве.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU