Снижена грузоподъемность якутских ледовых переправ

СЕГОДНЯ 06:49 2019-04-10T06:49:31+03:00

Зимники смогут выдержать авто массой до 10 и 20 тонн

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ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает о введении ограничений для въезда на ледовые переправы. С 10 апреля запрещён проезд автомобилей массой до 20 тонн на двух ледовых переправах: А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма» Якутск - Нижний Бестях.

Снижение грузоподъемности до 10 тонн введено на зимнике на реке Алдан, на федеральной дороге Р-504 «Колыма».

Для обеспечения безопасности просим соблюдать разрешенную грузподъемность.

ИСТОЧНИК KP.RU