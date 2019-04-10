Снижена грузоподъемность якутских ледовых переправ
Зимники смогут выдержать авто массой до 10 и 20 тонн
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ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает о введении ограничений для въезда на ледовые переправы. С 10 апреля запрещён проезд автомобилей массой до 20 тонн на двух ледовых переправах: А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма» Якутск - Нижний Бестях.
Снижение грузоподъемности до 10 тонн введено на зимнике на реке Алдан, на федеральной дороге Р-504 «Колыма».
Для обеспечения безопасности просим соблюдать разрешенную грузподъемность.
ИСТОЧНИК KP.RU