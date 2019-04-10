Якутяне смогут каждую неделю летать в Сеул

СЕГОДНЯ 05:42 2019-04-10T05:47:53+03:00

С 14 апреля авиакомпания «Якутия» начнет выполнять рейсы в Сеул

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С 14 апреля якутяне смогут каждое воскресенье в 6 утра вылетать в столицу Южной Кореи - Сеул.

Минимальная стоимость авиабилета по маршруту Якутск-Сеул с помощью онлайн-бронирования на сайте авиакомпании — от 119 евро в одну сторону с багажом.

Норма бесплатного провоза багажа – до 20 кг, ручная кладь – до 10 кг.

С 1 июля по 30 сентября 2019 года рейсы в Сеул будут выполняться по вторникам и пятницам, с октября 2019 только по воскресеньям.

Россиянам не нужна виза, чтобы посетить Южную Корею сроком до 60 дней. Для более длительного визита визу необходимо оформить заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU