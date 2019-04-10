Коммунальные службы Якутска работают круглосуточно

СЕГОДНЯ 05:11 2019-04-10T05:11:09+03:00

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Трехмесячник по санитарной очистке Якутска продолжается. Сотрудники «Жилкомсервис» откачивают воду с улиц и приквартальных территорий. Также, за прошедшие сутки на полигон «Якутдорстрой» вывезено 1053 кубометров снега.

На откачке воды с улиц днем работают 18 машин, в ночную смену – 4 машины. С начала таяния снега с улиц откачано 4420 куб. м воды, за прошедшие сутки – 800 кубов.

ИСТОЧНИК KP.RU