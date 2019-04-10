2019-04-10T05:11:09+03:00
Общество

Коммунальные службы Якутска работают круглосуточно

Днем воду откачивают 18 машин
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Трехмесячник по санитарной очистке Якутска продолжается. Сотрудники «Жилкомсервис» откачивают воду с улиц и приквартальных территорий. Также, за прошедшие сутки на полигон «Якутдорстрой» вывезено 1053 кубометров снега.

На откачке воды с улиц днем работают 18 машин, в ночную смену – 4 машины. С начала таяния снега с улиц откачано 4420 куб. м воды, за прошедшие сутки – 800 кубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Алдане начал круглогодично выращивать овощи
В Якутии женщина воровала деньги у библиотекаря
Снижена грузоподъемность якутских ледовых переправ
Якутяне смогут каждую неделю летать в Сеул
В Якутии ледоход начнется раньше на неделю
Житель Якутии хранил у себя боеприпасы
Якутский бар «Приют бодливой козы» стал безалкогольным
Сахатеатр показал Гамлета в Москве
Якутские полицейские раскрыли серию краж
В Якутске стартовал конкурс «Моя профессия – IT»
Завтра в столице Якутии немного похолодает
Теплоэнергосервис завершает доставку топлива в отдаленные районы Якутии
В интернет-голосовании на конкурсе "Мисс Россия-2019" лидирует якутянка
Заместитель руководителя Следкома Якутии проведет личный прием
Для газопровода «Сила Сибири» в Якутии построят компрессорную станцию
Гуляй, Вася: мужчина украл банковскую карту и спустил в ресторанах почти полмиллиона рублей
В пригороде Якутска укрепят берег реки
В Якутске автобус сбил пешехода
На обеспечение водоснабжения жителей вилюйской группы районов необходимо 2 млрд рублей
Когда счет идет на минуты: якутские спасатели соревновались в ликвидации последствий ДТП
Окружное шоссе Якутска станет 4-полосным
В Якутии определился победитель конкурса «Учитель года»
Якутский МФЦ четвертый раз признан одним из лучших в стране
13 апреля в Якутске пройдет тотальный диктант
В одном из районов Якутии работодатель задолжал сотрудникам 1,5 млн рублей
Команда юниоров из Якутии выиграли первенство России по северному многоборью
500 волонтёров помогут якутянам перейти на цифровое ТВ
В Якутии отмечают День отца